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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額1.43億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04

台股今日造紙工業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.56%，總成交額1.43億元，大盤占比0.07%。

該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股士紙(1903-TW)19日10:03股價下跌2.1元，報58.8元，跌幅3.45%。

造紙工業近5日上漲0.52%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 +0.52% -4.07%
近一月 +0.72% +2.82%
近三月 +0.31% +15.26%
近六月 +4.7% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22938.39-1.97%
士紙58.7-3.61%

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