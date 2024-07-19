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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅3.12%，總成交額2.01億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌3.12%，總成交額2.01億元，大盤占比0.09%。

該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股台玻(1802-TW)19日10:04股價下跌0.65元，報18.05元，跌幅3.48%。

玻璃陶瓷近5日下跌0.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -0.49% -4.07%
近一月 -3.05% +2.82%
近三月 +8.17% +15.26%
近六月 +8.1% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22931.04-2.00%
台玻18.05-3.48%

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