盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅3.12%，總成交額2.01億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌3.12%，總成交額2.01億元，大盤占比0.09%。
該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股台玻(1802-TW)19日10:04股價下跌0.65元，報18.05元，跌幅3.48%。
玻璃陶瓷近5日下跌0.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.49%
|-4.07%
|近一月
|-3.05%
|+2.82%
|近三月
|+8.17%
|+15.26%
|近六月
|+8.1%
|+35.82%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅1.95%，總成交額19.44億
- 盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.44%，總成交額11.02億
- 盤中速報 - 辛耘(3583)大漲7.07%，報409元
- 盤中速報 - 宏碩系統(6895)大跌8.55%，報251.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇