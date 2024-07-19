盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.78%，總成交額16.88億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04
台股今日建材營造業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.78%，總成交額16.88億元，大盤占比3.08%。
該產業上漲家數5、下跌家數24、平盤家數1。領跌個股富裔(6264-TW)19日10:04股價下跌1.15元，報15.5元，跌幅6.91%。
建材營造股價指數近5日上漲10.8%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+10.8%
|-1.56%
|近一月
|+13.83%
|+2.94%
|近三月
|+27.34%
|+10.48%
|近六月
|+72.15%
|+21.38%
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