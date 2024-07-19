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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.78%，總成交額16.88億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04

台股今日建材營造業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.78%，總成交額16.88億元，大盤占比3.08%。

該產業上漲家數5、下跌家數24、平盤家數1。領跌個股富裔(6264-TW)19日10:04股價下跌1.15元，報15.5元，跌幅6.91%。

建材營造股價指數近5日上漲10.8%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +10.8% -1.56%
近一月 +13.83% +2.94%
近三月 +27.34% +10.48%
近六月 +72.15% +21.38%

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