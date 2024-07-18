創業人數達5年新高！8.6萬人申請創業貸款、男性占7成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-18 19:31

財政部統計處今 (18) 日公布，截至 112 年底，申請公股銀行青年創業及微型創業鳳凰貸款人數，合計 8.6 萬人為 5 年來最高，男性占比近 7 成。且貸款金額 489 億元為 5 年來次高（前一年 520 億元），男性貸款金額亦明顯高於女性。

財政部指出，青年創業及啟動金貸款，是政府為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展，承貸金融機構包含公、民營機構，公股銀行融貸金融約占 92%。

公股銀行的青創貸款狀況，108 年以前，各年底貸款人數僅 1 萬人上下；110 年因新冠肺炎疫情嚴峻並進入三級警戒，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款週轉之人數爆增，以致 110 年底累計貸款人數及貸款餘額分別達 6.3 萬人、471 億元。

其後 111, 112 年兩年波動相對稍緩，至 112 年底貸款人數 8.4 萬人，貸款餘額 489 億元，4 年間各增 7.2 倍及 6.6 倍；性別結構，男性貸款人數占比 68%~70%，若折算兩性平均每人貸款餘額，男高於女，112 年底平均每位男性之貸款餘額 59.6 萬元，較女性高出 3.5 萬元。

微型創業鳳凰貸款以協助婦女、中高齡國民及離島居民創業為主。109 年因應疫情對經濟的衝擊，增納年滿 20 歲之失業者。以貸款人性別來看，近 5 年女性占 7 成 4 以上，切合其協助女性完成創業夢想的主要功能，換算成平均每人貸款餘額，男性則高於女性，112 年底男性平均每人 50.2 萬元，女性 41.0 萬元。