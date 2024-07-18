盤後速報 - 生泰(1777)次交易(19)日除息3.5元，參考價100.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
生泰(1777-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為100.5元，相較今日收盤價104.00元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|104.00
|3.5
|3.37%
|0.0
|2023/07/21
|88.0
|3.0
|3.41%
|0.0
|2022/07/21
|66.5
|1.9315
|2.9%
|0.0
|2021/09/16
|73.3
|4.0
|5.46%
|0.0
|2020/07/23
|86.5
|3.5
|4.05%
|0.0
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