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鉅亨速報

盤後速報 - 生泰(1777)次交易(19)日除息3.5元，參考價100.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

生泰(1777-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為100.5元，相較今日收盤價104.00元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 104.00 3.5 3.37% 0.0
2023/07/21 88.0 3.0 3.41% 0.0
2022/07/21 66.5 1.9315 2.9% 0.0
2021/09/16 73.3 4.0 5.46% 0.0
2020/07/23 86.5 3.5 4.05% 0.0

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