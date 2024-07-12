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鉅亨速報

盤後速報 - 生泰(1777)下週(7月19日)除息3.5元，預估參考價99.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

生泰(1777-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月12日)收盤價103.00元計算，預估參考價為99.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

生泰(1777-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為中.西及動物藥品、環境衛生藥品及化妝品之製造加工及販賣業務。各種試藥.食品添加物.香料.界面活性劑之製造加工及販賣業務。近5日股價上漲12.66%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 103.00 3.5 3.4% 0.0
2023/07/21 88.0 3.0 3.41% 0.0
2022/07/21 66.5 1.9315 2.9% 0.0
2021/09/16 73.3 4.0 5.46% 0.0
2020/07/23 86.5 3.5 4.05% 0.0

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