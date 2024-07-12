盤後速報 - 生泰(1777)下週(7月19日)除息3.5元，預估參考價99.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
生泰(1777-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月12日)收盤價103.00元計算，預估參考價為99.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
生泰(1777-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為中.西及動物藥品、環境衛生藥品及化妝品之製造加工及販賣業務。各種試藥.食品添加物.香料.界面活性劑之製造加工及販賣業務。近5日股價上漲12.66%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|103.00
|3.5
|3.4%
|0.0
|2023/07/21
|88.0
|3.0
|3.41%
|0.0
|2022/07/21
|66.5
|1.9315
|2.9%
|0.0
|2021/09/16
|73.3
|4.0
|5.46%
|0.0
|2020/07/23
|86.5
|3.5
|4.05%
|0.0
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