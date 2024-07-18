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鉅亨速報

盤後速報 - 保勝光學(6517)下週(7月25日)除息1.5元，預估參考價73.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

保勝光學(6517-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月18日)收盤價74.60元計算，預估參考價為73.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

保勝光學(6517-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡片、鏡頭之研發、製造及銷售。近5日股價上漲2.56%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 74.60 1.5 2.01% 0.0
2022/06/28 28.5 0.5 1.75% 0.0
2015/07/24 0.0 0.1791 0.0% 0.0

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