盤後速報 - 保勝光學(6517)下週(7月25日)除息1.5元，預估參考價73.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
保勝光學(6517-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月18日)收盤價74.60元計算，預估參考價為73.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
保勝光學(6517-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡片、鏡頭之研發、製造及銷售。近5日股價上漲2.56%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|74.60
|1.5
|2.01%
|0.0
|2022/06/28
|28.5
|0.5
|1.75%
|0.0
|2015/07/24
|0.0
|0.1791
|0.0%
|0.0
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