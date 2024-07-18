盤後速報 - 台數科(6464)下週(7月25日)除息4.37元，預估參考價80.63元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
台數科(6464-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.37元。
以今日(7月18日)收盤價85.00元計算，預估參考價為80.63元，息值合計為4.37元，股息殖利率5.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
台數科(6464-TW)所屬產業為其他業，主要業務為有線電視系統之投資及控股。頻道版權代理。顧問諮詢。近5日股價上漲0.71%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|85.00
|4.36846
|5.14%
|0.0
|2023/07/26
|93.8
|5.0
|5.33%
|0.0
|2022/07/27
|88.8
|4.5
|5.07%
|0.1
|2021/08/26
|109.0
|2.65
|2.43%
|0.45
|2020/08/26
|122.0
|4.0147
|3.29%
|0.2007
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