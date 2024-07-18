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鉅亨速報

盤後速報 - 台數科(6464)下週(7月25日)除息4.37元，預估參考價80.63元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

台數科(6464-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.37元。

以今日(7月18日)收盤價85.00元計算，預估參考價為80.63元，息值合計為4.37元，股息殖利率5.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

台數科(6464-TW)所屬產業為其他業，主要業務為有線電視系統之投資及控股。頻道版權代理。顧問諮詢。近5日股價上漲0.71%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 85.00 4.36846 5.14% 0.0
2023/07/26 93.8 5.0 5.33% 0.0
2022/07/27 88.8 4.5 5.07% 0.1
2021/08/26 109.0 2.65 2.43% 0.45
2020/08/26 122.0 4.0147 3.29% 0.2007

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