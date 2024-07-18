盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額107.33億
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34
台股今日光電業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.14%，總成交額107.33億元，大盤占比3.49%。
該產業上漲家數7、下跌家數59、平盤家數2。領跌個股晶彩科(3535-TW)18日10:30股價下跌6.5元，報72.3元，跌幅8.25%。
光 電 業近5日上漲1.13%，集中市場加權指數下跌0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.13%
|-0.99%
|近一月
|+8.73%
|+5.66%
|近三月
|+24.21%
|+17.59%
|近六月
|+23.94%
|+38.5%
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