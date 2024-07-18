search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額107.33億

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34

台股今日光電業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.14%，總成交額107.33億元，大盤占比3.49%。

該產業上漲家數7、下跌家數59、平盤家數2。領跌個股晶彩科(3535-TW)18日10:30股價下跌6.5元，報72.3元，跌幅8.25%。

光 電 業近5日上漲1.13%，集中市場加權指數下跌0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +1.13% -0.99%
近一月 +8.73% +5.66%
近三月 +24.21% +17.59%
近六月 +23.94% +38.5%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23358.83-1.73%
晶彩科72-8.63%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長上影

偏強
晶彩科

70%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
晶彩科

70%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty