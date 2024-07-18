盤中速報 - 天剛(5310)急拉3.23%報48.0元，成交534張
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:23
天剛(5310-TW)近5分K漲速3.23%，18日10:23報48.0元，成交534張，今日漲幅為4.12％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
天剛(5310-TW)近5日股價上漲18.05%，所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務類指數上漲3.53%。櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+173 張
- 外資買賣超：+173 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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