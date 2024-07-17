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鉅亨速報

盤後速報 - 達運(6120)次交易(18)日除息0.1元，參考價15.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

達運(6120-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為15.85元，相較今日收盤價15.95元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 15.95 0.1 0.63% 0.0
2023/07/20 19.2 0.15321 0.8% 0.0
2019/07/22 18.0 0.34 1.89% 0.0
2018/07/16 28.5 0.4 1.4% 0.0
2017/07/06 13.45 0.28 2.08% 0.0

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