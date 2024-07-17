盤後速報 - 達運(6120)次交易(18)日除息0.1元，參考價15.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
達運(6120-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為15.85元，相較今日收盤價15.95元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|15.95
|0.1
|0.63%
|0.0
|2023/07/20
|19.2
|0.15321
|0.8%
|0.0
|2019/07/22
|18.0
|0.34
|1.89%
|0.0
|2018/07/16
|28.5
|0.4
|1.4%
|0.0
|2017/07/06
|13.45
|0.28
|2.08%
|0.0
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