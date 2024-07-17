跨境ETF熱爆！沙烏地阿拉伯兩檔ETF在陸掛牌 上市後連兩天漲停

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:59

《中國證券報》報導，昨 (16) 日在 A 股上市的華泰柏瑞基金沙烏地阿拉伯 ETF、南方基金沙烏地阿拉伯 ETF 延續上市首日的漲停態勢，今 (17) 日開盤不久再度漲停，上市兩天始終保持高溢價狀態。

Wind 數據顯示，上述兩檔沙國 ETF 今日午盤均處於漲停狀態，溢價率雙雙突破 15%，位居 ETF 市場前二，累計成交額突破人民幣 20 億元。華泰柏瑞沙國 ETF 的換手率接近 200%，南方基金沙國 ETF 的換手率也逼近 100%。

兩檔沙國 ETF 在上市當天下午就曾漲停，收盤的換手率分別高達 333.72%、427.67%，兩檔 ETF 昨日已呈現出較高溢價，截至收盤時的溢價率均在 6% 以上。華泰跟南方昨日下午也就溢價風險發布公告指出，兩檔沙國 ETF 的二級市場交易價格明顯高於基金參考凈值，出現較大幅度溢價，投資人應關注二級市場交易價格溢價風險。

業內人士分析指出，高溢價主要因為配置熱情高漲，導致資金大量湧入，T+0 交易機制進一步放大了高頻交易的可能性。機構人士表示，有溢價的場內產品，溢價背後是情緒，情緒背後可能意味著更大的波動與不確定性。在選擇跨境 ETF 時，應盡可能避免購買高溢價品種。

近期，跨境 ETF 高溢價的情況時有發生。業內人士表示，當二級市場搶籌意願濃厚，導致場內即時交易價格大於 ETF 凈值，就會產生溢價。跨境 ETF 通常相對容易發生折溢價大幅波動的情況。

此外，由於基金公司外匯投資額度有限，基金限購時溢價套利機制會受影響，令 ETF 高溢價無法快速抹平。在 ETF 熱度持續攀升的過程中，場外投資的限制也讓很多投資者湧入場內交易，進一步推升 ETF 溢價水準。

根據滬深交易所披露的 ETF 申購贖回清單，華泰柏瑞沙國 ETF 申購上限昨日為 5000 萬份，今日提升至 1.5 億份，南方沙國 ETF 昨日累計可申購的基金份額上限為 5000 萬份，今日上限變為 1.5 億份。

業內人士表示，由於在限制申購以及投資熱情高漲的情況下，場內很容易出現高溢價的情況，因此部分基金公司可能出於平抑高溢價的目的，會額外調配部分外匯額度，提高熱門場內 ETF 的申購上限。

針對近期市場上出現較多的高溢價跨境 ETF，華泰柏瑞基金總經理助理、指數投資部總監柳軍指出，最直接的原因在於其追蹤的指數在過去一段時間表現亮眼，引發投資人的配置熱情，短期內資金加速湧入跨境 ETF，因此形成溢價現象。