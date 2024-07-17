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鉅亨速報

盤中速報 - 康全電訊(8089)急跌-3.83%報113.5元，成交4,799張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:13

康全電訊(8089-TW)近5分K跌速3.83%，17日10:13報113.5元，成交4,799張，今日跌幅為9.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康全電訊(8089-TW)近5日股價上漲1.21%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.58%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+172 張
  • 外資買賣超：+155 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張
  • 融資增減：-1,853 張
  • 融券增減：-67 張

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