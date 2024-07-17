盤中速報 - 康全電訊(8089)急跌-3.83%報113.5元，成交4,799張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:13
康全電訊(8089-TW)近5分K跌速3.83%，17日10:13報113.5元，成交4,799張，今日跌幅為9.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康全電訊(8089-TW)近5日股價上漲1.21%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.58%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+172 張
- 外資買賣超：+155 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：-1,853 張
- 融券增減：-67 張
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