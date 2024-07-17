盤中速報 - 華固(2548)股價拉至漲停，漲停價171.5元，成交5,431張

主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲9.05%。