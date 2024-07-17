盤中速報 - 華固(2548)股價拉至漲停，漲停價171.5元，成交5,431張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:00
華固(2548-TW)17日10:00上漲15.5元，股價漲停報171.5元，委買4張、委賣59張，成交5,431張。
主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲9.05%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,708 張
- 外資買賣超：+361 張
- 投信買賣超：+2,179 張
- 自營商買賣超：+168 張
- 融資增減：-185 張
- 融券增減：+11 張
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