盤中速報 - 聯鈞(3450)大漲7.12%，報150.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:35
聯鈞(3450-TW)17日09:35股價上漲10元，報150.5元，漲幅7.12%，成交17,767張。
聯鈞(3450-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。
近5日股價上漲6.44%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,361 張
- 外資買賣超：-1,916 張
- 投信買賣超：+164 張
- 自營商買賣超：+391 張
- 融資增減：+23 張
- 融券增減：-209 張
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