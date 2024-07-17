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鉅亨速報

盤中速報 - 聯鈞(3450)大漲7.12%，報150.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:35

聯鈞(3450-TW)17日09:35股價上漲10元，報150.5元，漲幅7.12%，成交17,767張。

聯鈞(3450-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。

近5日股價上漲6.44%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,361 張
  • 外資買賣超：-1,916 張
  • 投信買賣超：+164 張
  • 自營商買賣超：+391 張
  • 融資增減：+23 張
  • 融券增減：-209 張

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