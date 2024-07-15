盤中速報 - 聯鈞(3450)大漲7.25%，報148元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:12
聯鈞(3450-TW)15日10:12股價上漲10元，報148.0元，漲幅7.25%，成交16,173張。
聯鈞(3450-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。
近5日股價下跌3.83%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,949 張
- 外資買賣超：-1,503 張
- 投信買賣超：-235 張
- 自營商買賣超：-211 張
- 融資增減：-1,695 張
- 融券增減：-480 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 晉弘(6796)急拉3.21%報102.0元，成交195張
- 盤中速報 - 貿聯-KY(3665)股價拉至漲停，漲停價424.5元，成交6,136張
- 盤中速報 - 台端(3432)急拉3.25%報26.65元，成交155張
- 盤中速報 - 羅昇(8374)大漲9.18%，報113元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇