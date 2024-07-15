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鉅亨速報

盤中速報 - 聯鈞(3450)大漲7.25%，報148元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:12

聯鈞(3450-TW)15日10:12股價上漲10元，報148.0元，漲幅7.25%，成交16,173張。

聯鈞(3450-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。

近5日股價下跌3.83%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,949 張
  • 外資買賣超：-1,503 張
  • 投信買賣超：-235 張
  • 自營商買賣超：-211 張
  • 融資增減：-1,695 張
  • 融券增減：-480 張

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