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鉅亨速報

盤中速報 - 仲琦(2419)急拉3.07%報35.2元，成交5,730張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:34

仲琦(2419-TW)近5分K漲速3.07%，17日09:34報35.2元，成交5,730張，今日漲幅為10％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

仲琦(2419-TW)近5日股價上漲0.16%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路下跌0.82%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+790 張
  • 外資買賣超：+770 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張
  • 融資增減：+4 張
  • 融券增減：+4 張

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