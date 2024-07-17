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鉅亨速報

盤中速報 - 台端(3432)急拉3.71%報27.95元，成交302張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:24

台端(3432-TW)近5分K漲速3.71%，17日09:24報27.95元，成交302張，今日跌幅為4.12％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台端(3432-TW)近5日股價上漲5.23%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.67%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+68 張
  • 外資買賣超：+84 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：-3 張
  • 融券增減：0 張

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