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鉅亨速報

盤中速報 - 光鋐(4956)大漲7.09%，報31.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:15

光鋐(4956-TW)17日09:15股價上漲2.1元，報31.7元，漲幅7.09%，成交3,941張。

光鋐(4956-TW)所屬產業為光電業，主要業務為(一)超高亮度發光二極體藍 綠光磊晶片及晶粒。(二)超高亮度發光。二極體紅 黃 橙光磊晶片及晶粒。(三)超高亮度發光二極體封裝模組。及相關應用產品。(四)兼營前述相關產品之國際貿易。

近5日股價上漲10.65%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+264 張
  • 外資買賣超：+370 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-106 張
  • 融資增減：+963 張
  • 融券增減：+244 張

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