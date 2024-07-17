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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額1.97億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07

台股今日建材營造業類股表現強勁，17日09:07相關指數上漲2.94%，總成交額1.97億元，大盤占比3.12%。

該產業上漲家數24、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股亞昕(5213-TW)17日09:07股價上漲1.65元，報45.95元，漲幅3.72%。

建材營造股價指數近5日上漲9.27%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +9.27% +0.66%
近一月 +8.49% +4.86%
近三月 +31.95% +14.0%
近六月 +63.38% +20.55%

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