盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額1.97億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07
台股今日建材營造業類股表現強勁，17日09:07相關指數上漲2.94%，總成交額1.97億元，大盤占比3.12%。
該產業上漲家數24、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股亞昕(5213-TW)17日09:07股價上漲1.65元，報45.95元，漲幅3.72%。
建材營造股價指數近5日上漲9.27%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+9.27%
|+0.66%
|近一月
|+8.49%
|+4.86%
|近三月
|+31.95%
|+14.0%
|近六月
|+63.38%
|+20.55%
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