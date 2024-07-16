〈陸港盤後〉市場關注中共三中全會 A股三大指數走高

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（16 日）收盤齊揚，滬指漲 0.08%，投資人關注中共二十屆三中全會釋出的任何信號。

滬指周二收盤漲 0.08% 報 2,976.3 點，深證成指漲 0.86% 報 8,877.02 點，創業板指漲 1.39% 報 1,696.34 點。兩市成交額合計人民幣 6,407 億元。

半導體類股走高，汽車、有色、券商等族群上揚，保險、媒體、銀行、電力、鋼鐵等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤大跌 1.6%，報 17,727.98 點，恒生科技指數跌 1.35%，報 3,622.84 點。

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議，周一上午在北京登場，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會提出工作報告，並說明《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》。

中共通常在 10 月召開三中全會，通過重大政策和經濟改革方案，但二十屆三中全會延宕了半年以上。眼下中國正面臨房地產危機、年輕族群失業率高掛、企業和消費者信心低迷、地方政府債務激增等難題。

《路透》稱，中共每隔五年召開一次的三中全會非常重要，這場會議為中國長期社會和經濟政策制定總方向。本屆三中全會被形容為「具有劃時代意義」，中共預料將提出重大政策舉措，解決中國面臨的經濟社會發展問題。

《BBC》指出，三中全會在中共歷史上具有特殊意義。中共推動改革開放以來，歷屆三中全會聚焦改革，對中國的發展起到了重要作用。