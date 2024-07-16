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鉅亨速報

盤中速報 - 台火(9902)大漲6.93%，報21.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:37

台火(9902-TW)16日10:37股價上漲1.4元，報21.6元，漲幅6.93%，成交1,430張。

台火(9902-TW)所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。

近5日股價上漲20.96%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,261 張
  • 外資買賣超：+1,302 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：-35 張
  • 融資增減：+189 張
  • 融券增減：+61 張

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