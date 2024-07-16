延期逾半年！中共三中全會終登場 這場會議對全球的重要性在哪裡？

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:00

延期逾半年的中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，周一（15 日）上午在北京登場，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會提出工作報告，並說明《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》。

中共通常在 10 月召開三中全會，通過重大政策和經濟改革方案，但二十屆三中全會延宕了半年以上。眼下中國正面臨房地產危機、年輕族群失業率高掛、企業和消費者信心低迷、地方政府債務激增等難題。

「中國的改革開放和發展影響整個世界，」埃及蘇伊士運河大學教授拉傑卜周一說，中共進一步全面深化改革、推進中國式現代化，不僅有助於中國的發展，還會透過「一帶一路」倡議等多邊合作框架，推動全球發展。

《路透》稱，中共每隔五年召開一次的三中全會非常重要，這場會議為中國長期社會和經濟政策制定總方向。本屆三中全會被形容為「具有劃時代意義」，中共預料將提出重大政策舉措，解決中國面臨的經濟社會發展問題。

《BBC》指出，三中全會在中共歷史上具有特殊意義。中共推動改革開放以來，歷屆三中全會聚焦改革，對中國的發展起到了重要作用。

《美聯社》稱，三中全會通常決定影響中國發展的長期方向。1978 年十一屆三中全會拉開中國改革開放大幕。1993 年十四屆三中全會通過了建立社會主義市場經濟體制的決定。2013 年十八屆三中全會提出全面深化改革，包括提出「使市場在資源配置中起決定性作用」等重大論斷。

據《環球時報》報導，中國人民大學國際關係學院教授周淑真周一接受表示，自 1978 年十一屆三中全會拉開中國改革開放大幕後，歷屆三中全會通常標誌著經濟政策方向的重大調整和新發展戰略的提出，為中國持續發展和現代化建設提出明確導向。在全球大變局的背景之下，二十屆三中全會強調進一步全面深化改革，為中國社會經濟持續、穩定和平衡發展指引方向。