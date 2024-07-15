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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、金寶 (2312-TW)、台積電 (2330-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、金寶 (2312-TW)、台積電 (2330-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、台積電 (2330-TW)、金寶 (2312-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、台積電 (2330-TW)、日月光投控 (3711-TW)

5. 外資當日 (12) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信金 (2891-TW)、台積電 (2330-TW)
 

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中信金38.35-0.13%
鴻海218.51.16%
金寶28.352.90%
台積電10400.00%
日月光投控1780.28%
復華台灣科技優息20.730.14%
群益台灣精選高息25.830.16%

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#大戶買散戶拋

偏強
金寶

90.91%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
中信金

70%

勝率
偏強
日月光

60%

勝率

#指標剛跌破

偏強
中信金

70%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
中信金

70%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
日月光

60%

勝率

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