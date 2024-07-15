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鉅亨速報

盤後速報 - 91APP*-KY(6741)次交易(16)日除息0.95元，參考價94.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:06

91APP*-KY(6741-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.95元。

首日參考價為94.55元，相較今日收盤價95.50元，息值合計為0.95元，股息殖利率0.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 95.50 0.95 0.99% 0.0
2023/07/17 128.5 0.7 0.54% 0.0
2022/07/20 114.0 0.4902 0.43% 0.0

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91APP*-KY95.5-2.15%

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