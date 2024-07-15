增至37個！陸144過境免簽政策刺激觀光 老外最愛中國城市是「它」

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 14:05

為吸引更多外國遊客，中國再擴大 144 小時過境免簽政策停留範圍，國家移民管理局今 (15) 日公告，即日起擴大河南省與雲南省的 144 小時過境免簽政策的旅客停留範圍。

公告指出，在河南省鄭州航空口岸實施 144 小時過境免簽政策，停留範圍為河南省行政區域，另將雲南省 144 小時過境免簽政策停留範圍由昆明市擴大至昆明、麗江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西雙版納、紅河、文山等 9 個行政區域。

此外，中國並新增鄭州新鄭國際機場、雲南麗江三義國際機場和磨憨鐵路口岸等 3 個口岸為 144 小時過境免簽政策適用口岸。

截至目前，中國國家移民管理局已在北京，天津，河北石家莊、秦皇島，遼寧瀋陽、大連，上海，江蘇南京、連雲港，浙江杭州、寧波、溫州、舟山，河南鄭州，廣東廣州、深圳、揭陽，山東青島，重慶，四川成都，陝西西安，福建廈門，湖北武漢，雲南昆明、麗江、西雙版納等地的 37 個口岸實施 144 小時過境免簽政策。

根據相關政策，美國、加拿大、英國等 54 國公民持有效國際旅行證件和 144 小時內確定日期及座位的聯程客票，從上述口岸過境前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過 144 小時，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等短期活動（符合與我國簽署互免簽證協定或我單方面免簽政策的，可從其規定）。

中國《直新聞》報導，自 144 小時過境免簽政策推出及打通支付堵點後，赴中旅遊的外國人數直線上升，近日一張在社群平台廣為流傳的「老外去哪兒」排行榜顯示，上海最受外籍人士歡迎，之後四名依序是重慶、張家界、深圳以及大連。

每座城市吸引外國人的特質不同；上海是歷史悠久的國際大都市，國際航班也多，成為老外熱門打卡地點再自然不過；重慶是 3D 魔幻都市，所有人都會對輕軌穿過高樓、無盡盤旋的立交橋和具有宮崎駿動漫色彩的洪崖洞感到驚奇；張家界，則是世界自然遺產，是電影《阿凡達》的取景地，奇特的美景征服外國人也很正常。

深圳高居第四則讓不少中國網友感到驚訝，但只要看看相關數據，就不會感到意外。

根據攜程數據，今年第二季度 23 座城市入境遊訂單季增 42%，上海、深圳、廣州、北京、杭州、成都、重慶、廈門、西安、青島等城市入境遊客較多。