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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.54%，總成交額55.93億

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:34

台股今日生技醫療業類股表現強勁，15日10:34相關指數上漲2.54%，總成交額55.93億元，大盤占比2.31%。

該產業上漲家數22、下跌家數19、平盤家數5。領漲個股保瑞(6472-TW)15日10:34股價上漲80元，報940.0元，漲幅9.3%。

生技醫療近5日下跌1.07%，集中市場加權指數上漲1.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -1.07% +1.53%
近一月 +5.68% +6.28%
近三月 +10.01% +15.34%
近六月 +16.2% +36.57%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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