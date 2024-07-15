盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.54%，總成交額55.93億
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:34
台股今日生技醫療業類股表現強勁，15日10:34相關指數上漲2.54%，總成交額55.93億元，大盤占比2.31%。
該產業上漲家數22、下跌家數19、平盤家數5。領漲個股保瑞(6472-TW)15日10:34股價上漲80元，報940.0元，漲幅9.3%。
生技醫療近5日下跌1.07%，集中市場加權指數上漲1.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.07%
|+1.53%
|近一月
|+5.68%
|+6.28%
|近三月
|+10.01%
|+15.34%
|近六月
|+16.2%
|+36.57%
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