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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.32%，總成交額3.48億

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:49

台股今日建材營造業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.32%，總成交額3.48億元，大盤占比1.13%。

該產業上漲家數21、下跌家數8、平盤家數1。領漲個股鉅陞(5529-TW)15日09:49股價上漲3.5元，報39.05元，漲幅9.85%。

建材營造股價指數近5日上漲1.27%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.27% -0.78%
近一月 +2.21% +4.32%
近三月 +19.94% +8.59%
近六月 +54.4% +20.82%

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