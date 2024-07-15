盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.32%，總成交額3.48億
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:49
台股今日建材營造業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.32%，總成交額3.48億元，大盤占比1.13%。
該產業上漲家數21、下跌家數8、平盤家數1。領漲個股鉅陞(5529-TW)15日09:49股價上漲3.5元，報39.05元，漲幅9.85%。
建材營造股價指數近5日上漲1.27%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.27%
|-0.78%
|近一月
|+2.21%
|+4.32%
|近三月
|+19.94%
|+8.59%
|近六月
|+54.4%
|+20.82%
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