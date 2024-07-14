盤中速報 - DOCK大漲31.12%，報0.01045美元

Dock是一個平臺，旨在為企業和開發人員提供簡單的解決方案，以構建，管理和提供可使用區塊鏈技術立即進行驗證的數字憑證。借助獨立的區塊鏈，集成的支付和激勵權杖，可信賴的驗證者網絡以及無縫的採用和互通性，Dock是解決現有數據以及如何捕獲，共用和控制通用問題的運動的一部分。