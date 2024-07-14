鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.95億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達25.8%

鉅亨網新聞中心 2024-07-14 10:15

24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅25.8%；Xai(XAI)24小時漲幅4.07%；Saga(SAGA)24小時漲幅4.42%。

24小時跌幅：DOCK(DOCK)24小時跌幅26.8%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅28.1%；數位代幣(ICP)24小時跌幅17.6%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅21.4%；LayerZero(ZRO)近一週漲幅6.97%；Render Token(RNDR)近一週漲幅5.39%。