中國民眾突然發現 被降低轉帳額度 有人繳房租都不夠！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-13 22:51

「突然發現，我轉賬額度被降低了！給我媽轉大額轉不了了……」王女士在社交媒體上的吐槽，引起不少網友共鳴，多位網友說，最近也有被「降額」的經歷。

據《每日經濟新聞》周六（13 日）報導，有網友表示，自己用了 20 年的銀行卡被限額 5,000 元；有網友支付房租時發現，賬戶非櫃面支付日累計金額上限為 1,000 元，交房租都不夠。

還有一些網友表示，限額成功遏制了他的消費衝動。有人說：「一想到提額還要去營業廳，就不想消費了」。

據《中國證券報》報導，7 月以來，浙江、山東、山西、河北、遼寧、貴州等地多家銀行發布公告稱，調降部分客戶的非櫃面渠道交易限額。對於調整對象，各家標準有所差異，部分銀行明確為開立 6 個月以上未發生業務的 I 類賬戶。

談及調降緣由，多家銀行表示，此舉是加強個人銀行賬戶管理，降低客戶資金損失風險，並落實監管機關的個人銀行賬戶分類分級管理要求。

若非櫃面限額無法滿足客戶的使用需求，客戶可攜帶本人有效身分證件、銀行卡（折）等證明材料到銀行營業網點辦理額度調整。

星圖金融研究院副院長薛洪言說，銀行調整賬戶非櫃面渠道支付限額，主要基於防範電信網路詐騙或反洗錢需要，透過系統模型實時監控賬戶支付轉賬情況，對於出現異常的賬戶觸發限額調整機制。