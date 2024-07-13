中國郵輪旅遊寒冬！消費力不足 代理自曝血虧人民幣百萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-13 21:30

價格大跳水！「不賣是虧，賣了也是虧」？沒想到，曾被視為高端商品的郵輪遊，如今竟也進入寒冬 ！

據《21 世紀經濟報導》周六（13 日）報導，7 月以來，中國社交平台和各種郵輪社群裡，充斥著低價甩艙的消息。今年暑期，出現了越近發船期價格越低的現象，讓部分提前購票的郵輪消費者大呼「被割韭菜」。

據《時代財經》報導，近期多艘郵輪出現尾單甩賣情況，且部分航線價格下跌幅度甚至達到了 60%。以 7 月某郵輪航線為例，初上架時，雙人間均價在 5,000 元 / 人左右，但臨近發船期，內艙雙人間價格僅 2,500 元 / 人左右。

「今年暑期的郵輪市場非常差。」某大型旅行企業負責人說。一家與多個郵輪品牌合作分銷的旅行社人士也說，近來銷售比較吃力，「暑期爆冷了，收客還比不上平日」。

「現在的價格，屬於能賣就賣，賣不完也就這樣了。」郵輪代理伊佳（化名）無奈表示，好在他手上的艙位沒多少，若是客人真的要還能優惠，「都快開船了，也不會浪費時間討價還價」。

「那賣不完的怎麼辦？」

「我已經拉了一幫親戚朋友去玩 7 月 27 日的航次，有內艙免費升級陽台房的機會就說明船上人不多，這個價格還賣不掉，再讓我降價，便宜陌生人那是不會的。」伊佳回答道。

有代理稱，在郵輪公司不提供任何支持的情況下，票賣不出去，只有兩條路，要嘛全損自擔，要嘛到最後階段，為了減損甩賣降價。

交通運輸部水運科學研究院發展中心首席研究員謝燮在 6 月底提出了個人觀點：當前與中國郵輪市場相關的經濟指標不容樂觀。他在公眾號上表示，郵輪市場的好壞，與經濟發展態勢和消費市場密切相關。消費者信心指數自去年 2 月起出現短暫回暖後，到 2024 年都處於 90 以下的低點。