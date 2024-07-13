OpenAI神秘項目「草莓」曝光！類人推理能力 能思考、預先計劃

鉅亨網編譯許家華 2024-07-13 10:41

聊天機器人 ChatGPT 開發商 OpenAI 正在開發嶄新的人工智慧 (AI) 模型技術，代號為「草莓」(Strawberry)」，旨在大幅提升 AI 的推理能力，「像人類一樣看待和理解世界」。

根據知情人士和路透社取得的內部文件，「草莓」項目正在 OpenAI 內部的多個團隊進行開發。該文件描述了「草莓」的目標，但沒有透露具體的實現方式。即使在 OpenAI 內部，「草莓」的工作原理也是嚴格保密項目。

根據內部文件，「草莓」旨在使 OpenAI 的 AI 不僅能夠回答查詢，還能夠提前計劃，自主可靠地瀏覽網路，進行所謂的「深度研究」。根據對十多位 AI 研究人員的採訪，這是迄今為止 AI 模型所未能實現的能力。

針對「草莓」項目，OpenAI 發言人表示：「我們希望 AI 模型能夠像人類一樣看待和理解這個世界，不斷研究新 AI 能力也是業內普遍做法。」發言人沒有直接回答關於 「草莓」 的問題。

「草莓」 項目之前被稱為 Q*，路透社去年報導，這在公司內部已被視為一項突破性進展。兩位消息來源表示，他們今年稍早已見識 Q * 的強大，Q * 能夠回答當前商業化模型無法回答的科學和數學複雜問題。

據彭博社報導，OpenAI 本周二在內部會議上展示某研究項目，聲稱該 AI 模型擁有「類人」推理技能。OpenAI 發言人證實了這次會議，但拒絕透露內容細節，也不回應該項目是否為 「草莓」的提問。

知情人士透露，OpenAI 希望 「草莓」 能夠大幅提升其 AI 模型的推理能力。「草莓」 涉及在模型經過大型數據集預訓練後，對其進行特殊方式的處理。

受訪的研究人員表示，推理是 AI 實現人類或超人類智能的關鍵。雖然大型語言模型已經能夠快速總結密集文本並撰寫優雅的文章，遠超任何人類，但該技術在涉及常識問題的解決上仍然存在不足，比如識別邏輯謬誤和下棋。當模型遇到這類問題時，它往往會「幻想」出虛假的信息。

研究人員普遍認為，在 AI 的背景下，推理涉及形成一個模型，使 AI 能夠提前計劃，反映物理世界的運作，並可靠地解決複雜的多步驟問題。「提高 AI 模型的推理能力」被視為解鎖其從事重大科學發現到規劃和構建新軟體應用程序等各種能力的關鍵。

OpenAI 執行長奧特曼表示，在 AI 領域重中之重就是「推理能力」的進步。其他諸如谷歌 (GOOGL-US)、Meta(META-US)和微軟 (MSFT-US) 也戮力於提高 AI 模型的推理能力，大多數從事 AI 研究的學術實驗室也相同。不過，研究人員對大型語言模型的預測方式能否納入思想和長期計畫存在分歧。

根據文件和消息來源，「草莓」以特殊方式，對 OpenAI 的生成式 AI 模型進行「後訓練」，即可針對已透過大量通用數據「訓練」完成的 AI 模型再調整和優化。這與 2022 年史丹佛大學開發的「自學推理者」(STaR) 方法有相似之處，STaR 使 AI 模型能夠通過自主創造訓練數據，自行提升到更高的智慧水平。

文件和消息來源稱，OpenAI 具體希望 「草莓」 能夠使其模型在有「計算機使用代理」(CUA) 的協助下，自主瀏覽網絡進行研究，並計劃測試其在軟體和機器學習工程工作中的能力。