強「薪」針！ 中小企發展條例三讀通過 提高員工加薪及增僱員工誘因

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-13 10:50

立法院昨 (12) 日晚間三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正草案，提高中小企業為員工加薪及增僱員工誘因，增僱 24 歲以下及 65 歲以上本國籍基層員工薪資費用減稅獎勵 200%，及員工加薪減稅獎勵由 130% 提高至 175%，研發投資抵減、智財權作價入股緩課等，亦溯自 113 年 1 月 1 日起適用 10 年。

立法院經濟委員會於 5 月 2 日審查中小企業發展條例部分條文修正草案，審查會討論時，針對政院版第 36 之 2 條，有關「增僱減稅」、「加薪減稅」條文內容，朝野立委認為誘因不足，將條文保留交付協商，於 7 月 5 日朝野黨團協商後達到共識，並於昨晚完成三讀。



經濟部指出，本次修法通過施行後，涉及研發投資抵減、智慧財產權作價入股緩課及增僱基層員工及為基層員工加薪等 3 項稅租優惠條文將自 113 年 1 月 1 日起適用，施行至 122 年 12 月 31 日止，將有助於中小企業多元運用人才、投入創新研發、推動智慧財產權流通應用，以及提升員工薪資水準。