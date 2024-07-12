search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.18%，報5824.1點

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 23:00

截至台北時間12日10:45，費城半導體上漲124.44點（或2.18%），暫報5824.10點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.85%
  • 近 1 月：+6.23%
  • 近 3 月：+16.17%
  • 近 6 月：+40.11%
  • 今年以來：+36.5%

焦點個股

費城半導體成分股以Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)領漲。Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲4.69%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.34%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲3.28%；艾司摩爾(ASML-US)上漲3.14%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.13%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5799.9251.76%
Axcelis Technologies Inc150.043.78%
芯源系統858.653.33%
藍博士半導體66.732.32%
艾司摩爾1086.362.25%
邁威爾科技73.62.05%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty