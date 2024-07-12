盤中速報 - 費城半導體大漲2.18%，報5824.1點
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 23:00
截至台北時間12日10:45，費城半導體上漲124.44點（或2.18%），暫報5824.10點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.85%
- 近 1 月：+6.23%
- 近 3 月：+16.17%
- 近 6 月：+40.11%
- 今年以來：+36.5%
焦點個股
費城半導體成分股以Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)領漲。Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲4.69%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.34%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲3.28%；艾司摩爾(ASML-US)上漲3.14%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.13%。
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