鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.84億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達11.4%
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,198.29美元，24小時漲跌幅-1.82%；以太幣(ETH)現報價格3,076.34美元，24小時漲跌幅-1.49%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.84億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.01億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.77億美元。
24小時漲幅：Bonk(BONK)24小時漲幅11.4%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅10.7%；BETA(BETA)24小時漲幅10.4%。
24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅54.5%；DOCK(DOCK)24小時跌幅8.63%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅10.4%。
近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅40.5%；DOCK(DOCK)近一週漲幅35.7%；Gifto(GFT)近一週漲幅23%。
近一週跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅57.8%；Saga(SAGA)近一週跌幅51.5%；Notcoin(NOT)近一週跌幅48%。
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