鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.84億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達11.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:15

24小時漲幅：Bonk(BONK)24小時漲幅11.4%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅10.7%；BETA(BETA)24小時漲幅10.4%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅54.5%；DOCK(DOCK)24小時跌幅8.63%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅10.4%。

近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅40.5%；DOCK(DOCK)近一週漲幅35.7%；Gifto(GFT)近一週漲幅23%。