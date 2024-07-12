鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.61億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達25%

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅25%；Bonk(BONK)24小時漲幅11.2%；Celestia(TIA)24小時漲幅9.56%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅25.5%；DOCK(DOCK)24小時跌幅11.9%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅6.38%。

近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅40.5%；DOCK(DOCK)近一週漲幅35.7%；Gifto(GFT)近一週漲幅23%。