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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.61億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達25%

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,022美元，24小時漲跌幅-1.68%；以太幣(ETH)現報價格3,095.04美元，24小時漲跌幅-0.48%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.22億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.59億美元。

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅25%；Bonk(BONK)24小時漲幅11.2%；Celestia(TIA)24小時漲幅9.56%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅25.5%；DOCK(DOCK)24小時跌幅11.9%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅6.38%。

近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅40.5%；DOCK(DOCK)近一週漲幅35.7%；Gifto(GFT)近一週漲幅23%。

近一週跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅57.8%；Saga(SAGA)近一週跌幅51.5%；Notcoin(NOT)近一週跌幅48%。

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