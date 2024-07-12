〈陸港盤後〉A股三大指數漲跌互見 港股飆逾2.5%重返一萬八大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-12 16:30

中國大陸 A 股三大指數週五 (12 日) 開低後一路狹幅震盪，午後一度集體翻紅，但收盤漲跌互見，上證指數漲 0.03%，深證成指跌 0.18%，創業板指數跌 0.09%，同日港股三大指數則開高走高

滬指今日收盤小漲 0.03%，報 2971.3 點，深證成指小跌 0.18%，報 8854.08 點，創業板指跌 0.09%，報 1683.63 點。滬深北三市成交額合計人民幣 6900 億元。

滬深兩市呈產業輪動跡象，房地產類股走強，中洲控股、珠江股份漲停，新城控股、招商蛇口等漲超 5%，汽車類股也相當活躍，江鈴汽車、廣匯汽車、金龍汽車等漲停，換電概念股英可瑞、雅運股、動力新科等個股在午後漲停。

此外，大眾運輸、銀行、保險、化纖、家居用品、釀酒、半導體、電氣設備、醫藥、建材、紡織服飾、水務等行業也輪動上漲，但煤炭板塊表現低迷，新集能源跌超 8%，通訊設備、有色金屬、複合銅箔、人形機器人、消費性電子概念等類股跌幅居前。滬深北三市下跌個股約 3100 檔，成交金額約人民幣 6900 億元。

香港恒生指數 (HSI) 今日收盤飆漲 2.59%，報 18293.38 點，恒生科技指數亦收高 2.32%，國企指數也收高 2.52%，科技股為主要領漲族群，美團、京東漲近 5%，阿里巴巴漲近 4%，騰訊漲超 3%。此外，房地產類股全天漲勢強勁，世茂集團漲超 14%，龍湖集團漲近 9%，恒基地產亦漲超 7%。

在消息面上，根據 2024 年 6 月的最新市場數據顯示，中國中古屋市場經歷一些積極變化，例如自房市新政發佈近 1 個半月以來，廣州房貸最低利率不斷探底，有銀行放款利率已低至 3%。

富瑞也發表最新研究報告指出，香港住宅樓宇銷售數據顯示今年上半年香港房市正在復甦，對開發商來說是利好，即便今年第三季新案可能出現更多降價，但強勁的租賃活動將支撐資產收益率並吸引投資需求，變相有益於銷售，因此富瑞仍偏好發展商股多於收租股。

此外，體育用品類股也表現強勁，李寧漲近 8%，銀行類股也普遍走強，招商銀行 (35.7, 1.70, 5.00%) 漲近 5%，主要因為多家大型國有銀行及股份制銀行本週密集派發股息，加上近期市場熱議紅利資產優勢，銀行股的吸引力也再度提升。

巨豐投顧高級投資顧問朱華雷表示，近期政策層對市場進行逆週期調整，暫停轉融券業務，市場情緒得到提振。兩市產業的輪動普漲帶動市場賺錢效應回升，市場做多動能開始回升。從熱門方向來看，近期科技、消費、金融、週期產業活躍，市場熱點多以科技成長為主且市場持續性熱點開始增多，市場參與熱度回升。