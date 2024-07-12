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鉅亨速報

盤中速報 - 采鈺(6789)大跌7.08%，報348元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 13:13

采鈺(6789-TW)12日13:13股價下跌26.5元，報348.0元，跌幅7.08%，成交5,033張。

采鈺(6789-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為彩色濾光膜產品相關之研究、設計、製造、銷售及封裝測試。

近5日股價上漲6.09%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+730 張
  • 外資買賣超：+645 張
  • 投信買賣超：+267 張
  • 自營商買賣超：-182 張
  • 融資增減：-57 張
  • 融券增減：+47 張

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