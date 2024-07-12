盤中速報 - 采鈺(6789)大跌7.08%，報348元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 13:13
采鈺(6789-TW)12日13:13股價下跌26.5元，報348.0元，跌幅7.08%，成交5,033張。
采鈺(6789-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為彩色濾光膜產品相關之研究、設計、製造、銷售及封裝測試。
近5日股價上漲6.09%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+730 張
- 外資買賣超：+645 張
- 投信買賣超：+267 張
- 自營商買賣超：-182 張
- 融資增減：-57 張
- 融券增減：+47 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精材(3374)大跌7.1%，報216元
- 盤中速報 - 印鉐(8080)急跌-3.25%報16.35元，成交101張
- 盤中速報 - 大地-KY(8437)股價拉至漲停，漲停價37.15元，成交372張
- 盤中速報 - 大地-KY(8437)急拉3.23%報36.8元，成交321張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇