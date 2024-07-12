盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大跌5.18%，報146.99美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 00:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間11日23:44股價下跌8.03美元，報146.99美元，跌幅5.18%，成交量232,600（股），盤中最高價158.00美元、最低價146.99美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.36%
- 近 1 月：+21.87%
- 近 3 月：+47.44%
- 近 6 月：+33.55%
- 今年以來：+19.53%
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