〈能源盤後〉美供應連續第二周下降 原油4日來首見收高

鉅亨網編譯許家華 2024-07-11 06:15

原油期貨價格周三 (10 日) 收高，為 4 個交易日以來首見，係因美國官方數據顯示原油庫存連續第二週下降帶來支撐力。

然而漲幅有限，因為中國通膨數據低於預期，凸顯市場對原油需求的擔憂，而石油輸出國組織 (OPEC) 在月報中維持原油需求成長前景不變。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 69 美分或近 0.9%，收每桶 82.10 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 42 美分或 0.5%，收每桶 85.08 美元。

8 月交割的汽油期貨價格下跌近 1%，收每加侖 2.50 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2% ，收每加侖 2.52 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 0.6%，收每百萬 Btu 2.33 美元。

供應數據

NinjaTrader 分析師 Tom Schneider 表示：「原油庫存減少表明需求增加，這是看漲因素。」

他表示，油價在連續三個交易日下跌後上漲，讓周三變為「關鍵逆轉日」，即盤中出現比前一天更低的低點，但隨後收盤價高於前一天。「這種逆轉收高的情形短期內會持續出現。」他說。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/5 止)美國原油庫存減少 340 萬桶，為連續第二週下降。

麥格理策略師先前預期上周原油庫存減少 120 萬桶。美國石油協會 (API) 周二報告，上周原油庫存減少 192 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 指出，上周煉油廠運行率回彈，有助於減少原油庫存。儘管如此，該庫存報告的影響力仍被颶風 Beryl 取代，颶風 Beryl 將對下周報告內許多數字產生重大影響。

根據 EIA 報告，上周汽油庫存減少 200 萬桶，而餾分油庫存增加 490 萬桶。麥格理策略師先前預測汽油庫存將減少 180 萬桶，餾分油庫存將增加 170 萬桶。

Smith 指出，儘管煉油活動有所增加，但因上周美國獨立日放假拉長周末假期，假期前強勁的隱含需求消耗了汽油庫存。

汽油需求較前一周略為下降，但作為需求代理的車用汽油供應量的 4 周均值為 929.4 萬桶 / 日，高於去年同期的 4 周均值 925.9 萬桶 / 日。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，儘管今年汽油價格上漲，且大眾越來越擔心經濟健康狀況，但消費者需求仍然相當強勁。

本周聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome] Powell) 放鴿，這提供油價額外推動力，有助於提振對經濟軟著陸的預期，並減輕對今年經濟硬著陸造成需求削弱的擔憂。

其他市場驅動因素

同時，悲觀的中國經濟數據縮限油價漲幅。

根據中國國家統計局周三公布的數據，中國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.2%，低於經濟學家在《華爾街日報》調查中預期的 0.4% 增幅，也低於 5 月的 0.3% 增幅。同時，6 月生產者物價指數 (PPI) 年減 0.8%，連續 21 個月萎縮，且大於經濟學家預期的 0.7% 降幅。

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，這些數據加劇了對需求的擔憂。

OPEC 周三公布月報，持續預期今年全球石油需求成長 220 萬桶 / 日不變，今年總需求將達到 1.045 億桶 / 日。明年需求預計增長 180 萬桶 / 日，上述兩項預期數據都與 6 月報告相同。