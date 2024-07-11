盤後速報 - 遠東新(1402)下週(7月18日)除息1.35元，預估參考價36.65元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05
遠東新(1402-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.35元。
以今日(7月11日)收盤價38.00元計算，預估參考價為36.65元，息值合計為1.35元，股息殖利率3.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠東新(1402-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為石化纖維原料、半成品及製成品。纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單。紡織成衣、針織成衣。近5日股價上漲0.54%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|38.00
|1.35
|3.55%
|0.0
|2023/07/17
|32.3
|1.35
|4.18%
|0.0
|2022/07/28
|31.75
|1.5
|4.72%
|0.0
|2021/07/30
|31.15
|1.35
|4.33%
|0.0
|2020/07/27
|29.2
|1.5
|5.14%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 堤維西(1522)下週(7月18日)除息2元，預估參考價68.6元
- 盤後速報 - 宏亞(1236)下週(7月18日)除息0.65元，預估參考價24.55元
- 盤後速報 - 佳格(1227)下週(7月18日)除息1.25元，預估參考價39.6元
- 盤後速報 - 信大(1109)下週(7月18日)除息1.2元，預估參考價18.55元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇