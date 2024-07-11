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鉅亨速報

盤後速報 - 遠東新(1402)下週(7月18日)除息1.35元，預估參考價36.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05

遠東新(1402-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.35元。

以今日(7月11日)收盤價38.00元計算，預估參考價為36.65元，息值合計為1.35元，股息殖利率3.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠東新(1402-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為石化纖維原料、半成品及製成品。纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單。紡織成衣、針織成衣。近5日股價上漲0.54%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 38.00 1.35 3.55% 0.0
2023/07/17 32.3 1.35 4.18% 0.0
2022/07/28 31.75 1.5 4.72% 0.0
2021/07/30 31.15 1.35 4.33% 0.0
2020/07/27 29.2 1.5 5.14% 0.0

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