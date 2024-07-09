小摩：本輪比特幣牛市可能已於3月見頂

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 20:29

摩根大通 (小摩) 周一 (8 日) 發布報告，認為這輪比特幣的牛市已於 3 月見頂，希望比特幣再創新高的投資者可能會失望。

根據他們的分析，加密貨幣市場在市值和交易量方面，在 3 月都已達到了峰值，隨後於 6 月和 7 月市值下降，支持了先前的分析。

今年初以來，靠著比特幣現貨 ETF 獲准帶來的買盤，曾推動比特幣於 3 月 14 日創下 73737 美元的歷史新高，但上漲動能已經減弱。以加密貨幣總市值來看，在 3 月達到 2.68 兆美元峰值，此後下降了近 24%，至 2.04 兆美元。

摩根大通在報告中指出，比特幣 ETF 在 6 月的表現令人失望，是自推出以來流出第二多的月份，資金流出價值 6.62 億美元，加密貨幣總市值下跌 8%，回吐了 5 月的大部分漲幅。

該銀行指出，數據顯示，每日現貨加密貨幣交易量較上個月下降了 18%，「現在看來，從估值和交易量的角度來看，2024 年 3 月是本周期加密貨幣生態系統的峰值」。

到目前為止，大多數人都會意識到，Mt. Gox 和德國政府出售比特幣，可能導致了價格下跌，不過有多少程度是這些因素造成，仍存在爭議。