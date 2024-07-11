盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅1.7%，總成交額585.12億
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19
台股今日半導體業類股表現強勁，11日10:19相關指數上漲1.7%，總成交額585.12億元，大盤占比23.9%。
該產業上漲家數61、下跌家數21、平盤家數5。領跌個股虹揚-KY(6573-TW)11日10:16股價下跌0.7元，報16.6元，跌幅4.05%。
半導體業近5日上漲5.79%，集中市場加權指數上漲3.6%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.79%
|+3.6%
|近一月
|+16.02%
|+9.83%
|近三月
|+23.47%
|+15.62%
|近六月
|+62.16%
|+37.45%
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