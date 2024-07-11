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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅1.7%，總成交額585.12億

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19

台股今日半導體業類股表現強勁，11日10:19相關指數上漲1.7%，總成交額585.12億元，大盤占比23.9%。

該產業上漲家數61、下跌家數21、平盤家數5。領跌個股虹揚-KY(6573-TW)11日10:16股價下跌0.7元，報16.6元，跌幅4.05%。

半導體業近5日上漲5.79%，集中市場加權指數上漲3.6%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +5.79% +3.6%
近一月 +16.02% +9.83%
近三月 +23.47% +15.62%
近六月 +62.16% +37.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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