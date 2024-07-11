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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.05%，報5883.36點

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 01:00

截至台北時間11日12:45，費城半導體上漲118.16點（或2.05%），暫報5883.36點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.97%
  • 近 1 月：+9.04%
  • 近 3 月：+18.36%
  • 近 6 月：+41.84%
  • 今年以來：+38.07%

焦點個股

費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲3.9%；安森美半導體(ON-US)上漲3.85%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲3.79%；安可(AMKR-US)上漲3.34%；台積電(TSM-US)上漲3.23%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5879.8421.99%
超微半導體181.782.64%
安森美半導體76.073.52%
藍博士半導體66.093.46%
安可43.172.93%
台積電189.762.84%

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