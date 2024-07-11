盤中速報 - 費城半導體大漲2.05%，報5883.36點
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 01:00
截至台北時間11日12:45，費城半導體上漲118.16點（或2.05%），暫報5883.36點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.97%
- 近 1 月：+9.04%
- 近 3 月：+18.36%
- 近 6 月：+41.84%
- 今年以來：+38.07%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲3.9%；安森美半導體(ON-US)上漲3.85%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲3.79%；安可(AMKR-US)上漲3.34%；台積電(TSM-US)上漲3.23%。
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