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鉅亨速報

盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.02%，報237.94美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 23:30

MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間10日23:15股價下跌12.57美元，報237.94美元，跌幅5.02%，成交量971,139（股），盤中最高價250.88美元、最低價237.36美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.61%
  • 近 1 月：+10.35%
  • 近 3 月：-30.6%
  • 近 6 月：-33.86%
  • 今年以來：-38.73%

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美股美股盤中MongoDB公司

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