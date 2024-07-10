盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.02%，報237.94美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 23:30
MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間10日23:15股價下跌12.57美元，報237.94美元，跌幅5.02%，成交量971,139（股），盤中最高價250.88美元、最低價237.36美元。
美股指數盤中表現
MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.61%
- 近 1 月：+10.35%
- 近 3 月：-30.6%
- 近 6 月：-33.86%
- 今年以來：-38.73%
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