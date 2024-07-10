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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲4.32%，報157.59美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間10日21:44股價上漲6.53美元，報157.59美元，漲幅4.32%，成交量92,331（股），盤中最高價157.98美元、最低價152.10美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.97%
  • 近 1 月：+20.89%
  • 近 3 月：+38.71%
  • 近 6 月：+25.73%
  • 今年以來：+16.48%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc156.13.34%

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