營收速報 - 聯上(4113)6月營收5.84億元年增率高達648940％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21
今年1-6月累計營收為35.30億元，累計年增率1645.04%。
最新價為51.7元，近5日股價上漲1.97%，相關建材營造股價指數下跌-0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+382 張
- 外資買賣超：+536 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-154 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|5.84億
|648940%
|-42%
|24/5
|10.15億
|5379%
|47%
|24/4
|6.88億
|1947%
|14%
|24/3
|6.03億
|345%
|720%
|24/2
|7,353萬
|131204%
|-87%
|24/1
|5.67億
|3756%
|137%
聯上(4113-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣及租賃業。國際貿易業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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