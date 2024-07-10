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鉅亨速報

營收速報 - 聯上(4113)6月營收5.84億元年增率高達648940％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21

聯上(4113-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣5.84億元，年增率648940%，月增率-42.43%。

今年1-6月累計營收為35.30億元，累計年增率1645.04%。

最新價為51.7元，近5日股價上漲1.97%，相關建材營造股價指數下跌-0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+382 張
  • 外資買賣超：+536 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-154 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 5.84億 648940% -42%
24/5 10.15億 5379% 47%
24/4 6.88億 1947% 14%
24/3 6.03億 345% 720%
24/2 7,353萬 131204% -87%
24/1 5.67億 3756% 137%

聯上(4113-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣及租賃業。國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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