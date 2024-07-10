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鉅亨速報

盤後速報 - 泰金-KY(6629)次交易(11)日除息2元，參考價115.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:07

泰金-KY(6629-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為115.0元，相較今日收盤價117.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 117.00 2.0 1.71% 0.0
2024/01/03 55.0 1.5 2.73% 0.0
2023/07/14 47.6 1.27 2.67% 0.0
2023/01/11 48.0 1.0 2.08% 0.0
2022/07/14 52.2 1.0 1.92% 0.0

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