盤後速報 - 泰金-KY(6629)次交易(11)日除息2元，參考價115.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:07
泰金-KY(6629-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為115.0元，相較今日收盤價117.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|117.00
|2.0
|1.71%
|0.0
|2024/01/03
|55.0
|1.5
|2.73%
|0.0
|2023/07/14
|47.6
|1.27
|2.67%
|0.0
|2023/01/11
|48.0
|1.0
|2.08%
|0.0
|2022/07/14
|52.2
|1.0
|1.92%
|0.0
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