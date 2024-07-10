盤後速報 - 互動(6486)下週(7月17日)除息5.69元，預估參考價93.31元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
互動(6486-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.69元。
以今日(7月10日)收盤價99.00元計算，預估參考價為93.31元，息值合計為5.69元，股息殖利率5.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
互動(6486-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信暨寬頻網路系統服務、無線傳輸服務、數位媒體系統服務。雲端資訊系統服務、地理資訊系統服務。近5日股價上漲3.68%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|99.00
|5.6933
|5.75%
|0.0
|2023/07/17
|78.2
|5.1322
|6.56%
|0.0
|2022/06/28
|72.6
|6.3661
|8.77%
|0.0
|2021/08/24
|77.9
|6.0
|7.7%
|0.0
|2020/07/21
|78.9
|6.0
|7.6%
|0.0
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