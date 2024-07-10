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鉅亨速報

盤後速報 - 互動(6486)下週(7月17日)除息5.69元，預估參考價93.31元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05

互動(6486-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.69元。

以今日(7月10日)收盤價99.00元計算，預估參考價為93.31元，息值合計為5.69元，股息殖利率5.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

互動(6486-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信暨寬頻網路系統服務、無線傳輸服務、數位媒體系統服務。雲端資訊系統服務、地理資訊系統服務。近5日股價上漲3.68%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 99.00 5.6933 5.75% 0.0
2023/07/17 78.2 5.1322 6.56% 0.0
2022/06/28 72.6 6.3661 8.77% 0.0
2021/08/24 77.9 6.0 7.7% 0.0
2020/07/21 78.9 6.0 7.6% 0.0

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